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City of Elko business licenses - November 2022

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City of Elko logo

Apex Mobile Blasting

3753 Lupine St.

775-934-8521

Jason and Ashli Jardine

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Alison Itza Consulting

3700 Sundance Drive M-101

775-374-1481

Alison Itza

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Maria Luisa Campos-Pescina

Cleaning

5758 Schell Creek St.

775-385-0356

Maria Luisa Campos-Pescina

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Miranda Haub

Nail tech

2207 N. Fifth St.

775-934-0294

Miranda Haub

------

Nelson Handyman Service

3750 Valley Ridge Ave.

775-934-1128

Brad Nelson

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Ruby Ledger LLC

Bookkeeping

137 Oak St.

775-385-0285

Clarissa Young

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Savage Services Corp.

Transportation, materials

8852 E. Idaho St.

801-914-6600

------

Silver State Tow & Repair

377 Berry Creek Place

775-388-2291

------

975 5th Street Building LLC

Commercial real estate

975 Fifth St.

775-691-4003

Jon and Warner Whipple

A global pilot program testing a four-day workweek found that the change is good for business.
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