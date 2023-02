ELKO – More than 300 students at Great Basin College are being honored for their high achievement during the Fall 2022 semester with the release of the Dean’s List.

Great Basin College acknowledges students with a 3.5-4.0 grade point average and confirmed enrollment in 12 or more credits for courses they took in the Fall 2022 semester.

The 2022 Dean’s list recipients are:

Keith Abplanalp, Alejandra Albizo, Blake Albright, Kady Allen, Marisa Almoradie, Marinella Amador, Rebecca Anderson, Trey Andrews, Raeanne Anespavao, Zane Ard, Eric Azcue, Rio Baldeo, Kira Ballinger, Katlyn Barnes, Kristen Barnes, Janice Barnesskinner, Douglas Bartell, Kaylene Bauman, Wyatt Baumeister, Abigale Beach, Sayer Beatty, Christopher Beckel, Kimberly Benavidez, Galileah Benavidez, Oswin Benzie, Kadin Betancourt, Jordan Beyer, Jordynn Boteler, Dakota Boucher, Heather Bowen, Taylor Bowser, Mihla Bridges, Tiffini Brock, Brittany Broderick, Allysa Brooks, Kaitlin Brown, Jovi Brown, Brittany Brown, Kathryn Brunson, Michele Bunn, Celina Capone, Patricia Cappa, Deborah Cardoza, Andrew Carrion, Jesalyn Carter, Jose Casashuerta, Ashley Chavez, Carlosalberto Chavez, Emily Chearney, Ryan Clymens, Allanah Coen, Krystal Coleman, Stephanie Contreras, Jessica Cooley, Amina Corey, Rene Corey, Joseph Cossman, Leslie Cottrell, Jennifer Covarrubiasenriquez, Sarah Crews, Monica Cunningham, Hayley Daluisio, Bayek Davis, Stevie Davis, Patrick Davlin, Richard Delbridge, Crystal Desantiago, Alexi Diaz, Christopher Dietz, Anthony Ditmars, Brianna Douglass, Kaitlyn Dresser, Destiney Duff, Ryan Duran, Tytus Dwelley, Sydney Ellis, Danyelle Elmore, Austin Elton, Benjamin Espinoza, Richard Evans, Karissa Fadenrecht, Augastina Fernandez, Dustin Filippe, Braden Fish, Magaly Flores, Anahy Flores, Karla Flores, Gavin Fonger, Griffin Foxworthy, Lerin Francom, Allyson Fulk, Jose Garciasanchez, Melina Gartiez, Joseph Gildone, Rebca Girma, Liliana Gonzalez, Vanessa Gonzalez, Juan Gonzalez, Gabriel Gonzalezgarcia, Dawayne Grasmick, Stephani Graves, Riley Green, Dakota Green, Tayler Gudmunson, Jose Guizar, Karissa Gurr, Tyler Gutierrez, Kate Gwyn, Hanna Hackney, Jean Hamilton, Heather Hannold, Shayla Harmonhanson, Micayla Harned, Alyssa Harris, Rebekah Hatch, Carly Heck, Camie Hendrix, Joel Herman, Amanda Hernandez, Ruben Hernandez, Brieanne Hill, Hailey Hinkle, Jacob Hockensmith, Sinder Holmes, Crystelle Hortin, Crystal Huber, Jonas Hulslander, David Humphries, Allison Huntington, Jordan Hutchings, Rachel Hutsell, Tiffany Hyzer, Savannah Isbel, Chelsie Ishmael, Alexandra Jacobo, Fatima Jamil, Keahi Javine, Kenleigh Jensen, Marcos Jimenez, Alberto Jimenez, Candice Jimenez, Brandon Johns, Melody Johnson, Kirsten Johnson, Courtney Jones, Logan Jones, Justin Jordan, Bransen Jorgensen, Kaitlyn Kadrmas, Shannon Kaiwi, Avery Kalaveras, Reece Kalkoske, Macey Katzenmeyer, Amanda Keith, Annie Kelley, Matthew Kendler, Mattylyn Kennedy, Robert Kester, Britney Kingston, Kammy Kinkade, Aundrea Kojis, Jordan Kramer, Anne Kufeld, Michael Kunz, Brandon Landeros, Jessica Larsen, Jordynn Lattin, Alyssa Laughon, Kason Lesbo, Rebekah Lindley, Vanessa Lira, Georgina Loera, Luis Lopez, Ashley Lopez, Crystal Lovell, Gabriel Lozano, Kelly Lyon, Catalina Macklin, Christine Malone, Adam Mandzy, Robert Marshall, Ashlee Mason, Larry Maynard, Cory Mccullough, Lycia Mckinney, Delton Mclemore, Kadance Mcmahon, Curtis Mcmillian, Brandee Mcrae, Jacob Means, Alberto Medina, Kellie Mendenhall, Juan Mendozadelatorre, Zachary Miller, Emme Miller, Gregory Miller, Josh Montoya, Diamond Moore, Beshoy Morkos, Mikaela Morrison, Caleb Mortenson, Alize Moss, Zachary Muller, Marissa Munger, Macy Munroe, Terra Naaktgeboren, Fawn Neaman, Mary Newton, Yen Nguyen, Liam Norstrom, Philycia Oliver, Tyler Oneill, Kassandra Parini, Logan Parker, Cody Parker, Michael Pell, Dakota Pell, Sean Pena, Janae Pentilla, Karla Perez, Linda Peterson, Hayden Petrie, Madison Pittman, Kristopher Pontillo, Cole Pope, Sofia Poulis, Melinda Poulsen, Bailey Powell, Lilia Prado, Kaitlyn Pratt, Triston Price, Jennalee Rabieson, Michael Radcliffe, Miranda Rainville, Andrew Ramirez, Julissa Ramirez, Braeden Ramsey, Marcos Rivera, Seth Robinson, Amber Rogers, Jose Romero, Olivia Ross, Bertha Ruizvieyra, Faith Rutterhawthorne, Alfredo Salazarantunes, Edgar Sanchezm, Lindsay Sandoval, Steven Secor, Mason Sharp, Whitney Shaw, Christian Sheen, Shannon Shepard, Jessica Silva, Danielle Simms, James Smith, Shanae Smith, Cody Snodgrass, Bryana Soliwoda, Gabriel Soriano, Nicole Southern, Zachariah Sparks, Meadow Stahl, Zachary Stamp, Destiny Starkey, Shaylie Steensen, Gage Steilman, Christian Steventon, Montana Strozzi, Marc Studer, Jacob Sumpter, Amy Tamanaha, Jordan Tanner, Angela Taravella, Alex Tewell, Eric Thacker, Shannon Thomas, Tsiannia Thompson, Brandi Thompson, Alyssa Thorn, Courtney Thornal, Caleb Thrasher, Maya Tola, Lacey Tom, Erica Torres, Casey Trindle, Leslie Trujillo, Kaitlyn Tullis, Ashley Valadez, Kimberly Vargas, Rafik Vartanpour, Kellianne Veitch, Brian Velasco, Estefania Villalobosgamino, Stephanie Vogel, Austin Wadsworth, Emma Walker, Libbie Walker, Delaynee Walz, Luke Wanner, Katie Ward, Deven Webb, Madison Whimple, Lyle Whitten, Danielle Widmer, Chyanne Wilber, Anne Willems, Ian Williams, Karen Williams, Sydney Withers, Sarah Wolfe, Eric Xie, Jeanpierre Yanez, Carrillo Yasmine, Shaylynn Yaunick, Mikayla Young, Candice Zavala, David Zimmerman.

Congratulations to all and the great success of your hard work.