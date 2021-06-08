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Divorces
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Divorces

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Elko County Courthouse

May 28

Nathalia Correa and Jose Manuel Correa, married Aug. 21, 2007

--

Cindy L. Lane and Michael S. Lane, married Oct. 25, 2007

--

Bianca Ordine and Brandon Ordine, married March 19, 2015

--

Jennifer Dominguez and Aaron Dominguez Guerrero, married Dec. 28, 2014

--

Zachary D. Barrows and Christine Barrows, married May 1, 2010

June 2

Donald Thompson II and Shannon Doney, married Aug. 13, 2009

--

Jenni Rose McDermott and Talen Dean Snarr, married Oct. 7, 2017

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