May 28
Nathalia Correa and Jose Manuel Correa, married Aug. 21, 2007
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Cindy L. Lane and Michael S. Lane, married Oct. 25, 2007
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Bianca Ordine and Brandon Ordine, married March 19, 2015
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Jennifer Dominguez and Aaron Dominguez Guerrero, married Dec. 28, 2014
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Zachary D. Barrows and Christine Barrows, married May 1, 2010
June 2
Donald Thompson II and Shannon Doney, married Aug. 13, 2009
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Jenni Rose McDermott and Talen Dean Snarr, married Oct. 7, 2017
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