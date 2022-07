GBC honors Dean’s List recipients for Spring 2022

ELKO – More than 330 students at Great Basin College are being honored for their high achievement during the Spring 2022 semester with the release of the Dean’s List.

Great Basin College acknowledges students with a 3.5-4.0 grade point average and confirmed enrollment in 12 or more credits for courses they took in the Spring 2022 semester.

The 2022 Dean’s list recipients are:

Maurice Aho, Alejandra Albizo, Kady Allen, Tanner Ames, Rebecca Anderson, Rogaciano Arellano, Kirstan Ashdown, Maataua Atimalala, Mariela Avila, Renae Baldwin, Katlyn Barnes, Kristen Barnes, Connor Barnum, Madison Baum, Wyatt Baumeister, Coltan Beard, Cora Behrman, Beatrice Benjamin, Jaycee Bernal, Jennifer Bingham, Brandon Bird, Andrea Bixler, Kevin Blanco, Johnathan Borg, Berenis Botello, Rebekah Boyd, Allysa Brooks, Alex Brooks, Kaitlin Brown, Geron Burkhardt, Amina Campbell, Deborah Cardoza, Ryker Carter, Hallie Carteret, Chance Cawelti, David Chang, Ashlee Chavez, Liliana Chavez, Luis Chavezlujan, Alexis Clifton, Allanah Coen, Krystal Coleman, Jessica Cooley, Rene Corey, Oscar Cortes, Leslie Cottrell, Jennifer Covarrubiasenriquez, Jacqueline Covarrubiasenriquez, Eric Cruz, Tyrell Cummings, Ernest Danhieux, Alyssa Dann, Sasha Darr, Stevie Davis, Richard Delbridge, Daisy Deleon, Darla Diaz, Samantha Diaz, Alexi Diaz, Ahtziry Diaz, Courtney Dickenson, Christopher Dietz, Caitlyn Dimick, Sebastien Donaldson, Dwight Douglas, Brianna Douglass, Nicole Downey, Destiney Duff, Brianna Earring, Taylor Eaton, Karina Ellifritz, Danyelle Elmore, Austin Elton, Benjamin Espinoza, Alex Estrada, Karen Evans, Richard Evans, Kristin Ferguson, Sheri Firosz, Eva Flores, Lizbeth Flores, Lerin Francom, Maria Garcia, Natalie Garcia, William Gardner, Daniel Gendelman, Rebca Girma, Jacob Goddard, Liliana Gonzalez, Juan Gonzalez, Gabriel Gonzalezgarcia, Stephani Graves, Nolan Gregory, James Gruetter, Andreanna Gude, Damien Guthrie, Hanna Hackney, Jean Hamilton, Lilliana Haney, Reese Hansen, Kaylee Hargis, Shayla Harmon, Alyssa Harris, Jennifer Hayes, Kyra Heath, Scoti Heese, Jerica Heinzig, Charlotte Henness, Gabriel Herring, Hannah Hillstead, Hailey Hinkle, Amanda Hoehne, Jose Huante, Mariana Huerta, Timothy Hulsey, Jonas Hulslander, David Humphries, Tallon Hunsaker, Allison Huntington, Tiffany Hyzer, Katrina Iles, Jessica Ingersoll, Chelsie Ishmael, Alexandra Jacobo, April Jaehn, Fatima Jamil, Garrett Jensen, Emilio Jimenez, Sarah Johnsen, Kirsten Johnson, Melody Johnson, Daisy Jones, Courtney Jones, Bransen Jorgensen, Estefani Juarez, Jessica Justus, Kaitlyn Kadrmas, Shannon Kaiwi, Reece Kalkoske, Hannah Katzenbach, Amanda Keith, Mattylyn Kennedy Khoirunisa Kerbow, Addy Kerner, Robert Kester, Jessica Kincaidsnyder, Katrina King, Aundrea Kojis, Johnmark Kokowsky, Anne Kufeld, Marsha Laca, Cody Lacy, Jessica Larsen, Shaylee Lattin, Kelli Laughlin, Marceline Lavoie, Frederick Lee, Bailey Lesher, Norma Lesher, Emili Lewis, Madison Liggens, Vanessa Lira, Erik Llamas, Taylor Lockhart, Georgina Loera, Ethan Loncar, Jeraldin Lopez, Sarah Lore, Joshua Luck, Rion Lynch, Brayden Lynn, Grace Macgregor, Mariana Machado, Pamela Macklin, Lizeth Magana, Kelley Malcolm, Christine Malone, Randy Mani, Shane Marchwick, Gianna Marquez, Madison Martin, Kendall Martin, Jessica Martin, Ashlee Mason, Cory McCullough, Deborah McDonald, Lycia McKinney, Kadance McMahon, Curtis McMillian, Maddison Mead, Jessica Means, Jacob Means, Matthew Means, Alberto Medina, Noelle Medin, Christine Mehring, Zachary Miller, Emme Miller, Holland Miller, Mary Millican, Zachary Montgomery, Hannah Moore, Mikaela Morrison, Alize Moss, Liam Mossey, Marissa Munger, Macy Munroe, Evandy Murphy, Jadaya Neisess, Yen Nguyen, David Nicholes, Kalin Nielson, Danyelle Ormiston, Bradley Oros, Mason Paules, Angela Pauley, Janae Pentilla, Cristian Perez, Makenzi Perkins, Alyssa Pete, Madison Pittman, Heather Planck, Amelie Pontbriand, Robert Pope, Lilia Prado, Kaitlyn Pratt, Triston Price, Amanda Quintero, Jennalee Rabieson, Kieonna Raby, Michael Radcliffe, Julia Ramirez, Julissa Ramire, Andrew Ramirez, Faith Ramsey, Daniel Reitz, Toryn Reynolds, Emanuel Ribeiroreyes, Clay Richardson, Seth Robinson, Edgar Robles, Amber Rogers, Dillon Rogers, Emma Rosario, Kayli Roth, Angelica Ruiz, Alfredo Salazarantunes, Elizabeth Sanchez, Erika Sanchez, Edward Sanchez, Jennifer Sattelberg, Jennifer Saxton, Hunter Schaut, Ashlyn Schmidt, Joseph Sciallo, Steven Secor, Karissa Senafadenrecht, Paige Sharber, Christian Sheen, Sage Sigler, Jessica Silva, Gena Sirkel, Felicia Skvarna, Shandra Smith, James Smith, Nadia Smith, Shanae Smith, Samantha Solis, Bryana Soliwoda, Gabriel Soriano, Nicole Southern, Zachary Stamp, William Stange, Joshua Steed, Shaylie Steensen, Gage Steilman, Alyse Stern, Dawnequa Stitzel, Angelicia Strickland, Jacob Sumpter, Jadeleanne Supnet, Summer Sutter, Melissa Sweeney, Annie Talbot, Chalyn Tallman, Angela Taravella, Dominique Tavaris, Lily Tehuiotoa, Jill Temoke, Katharine Testerman, Alex Tewell, Eric Thacker, Jacob Thomas, Tiffini Thompson, Alyssa Thorn, Lacey Tom, Rachel Toney, Alexa Toomer, Erica Torres, Kaitlyn Tullis, Akporode Uwedjojevwe, Scott Vanbrunt, Kimberly Vargas, Kellianne Veitch, Tyrell Verley, Jaidenamor Villaabrille, Estefania Villalobosgamino, Tucker Villar, Nafanua Vinson, Libbie Walker, Katie Ward, Iona Watson, Averie Watson, Mariah West, Ciara Whimple, Natalie Whimple, Taylor Whitney, Rebecca Whitney, Lyle Whitten, Danielle Widmer, Jace Williams, Lethsia Wintle, Sydney Withers, Eric Xie, Travis Yates, Levi Yaunick, Sein Yoacham, Mikayla Young and David Zimmerman.

Congratulations to all and the great success of your hard work.