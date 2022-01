GBC announces Fall 2021 Dean's List

ELKO – More than 320 students at Great Basin College are being honored for their high achievement during the Fall 2021 semester with the release of the Dean’s List.

Great Basin College acknowledges students with a 3.5-4.0 grade point average, and confirmed enrollment in 12 or more credits for courses they took in the Fall 2021 semester.

The 2021 Dean’s list recipients are:

Alejandra Albizo, Heather Alcaraz, Khyl Aldana, Kady Allen, Maataua Atimalala, Renae Baldwin, Lexy Ballew, Kira Ballinger, Katlyn Barnes, Kristen Barnes, Connor Barnum, Yulia Batista, Madison Baum, Wyatt Baumeister, Coltan Beard, Rachel Behreandt, Beatrice Benjamin, Jennifer Bingham, Courteney Black, Kevin Blanco, Kirsten Bonnet, Johnathan Borg, Rachel Bradley, Zara Brenner, Alex Brooks, Allysa Brooks, Kaitlin Brown, Irene Brutsman, Jennifer Burkman, Katelyn Button, Amina Campbell, Sandro Castillogamarra, Noah Cavanaugh, Chance Cawelti, Parker Chamberlin, Ashley Chavez, Trevor Chenoweth, Rani Clark, Alexis Clifton, Lynn Cooper, Rene Corey, Oscar Cortes, Aliyh Cortes, Leslie Cottrell, Eric Cruz, Casandra Cunningham, Monica Cunningham, Marie Curtis, Ernest Danhieux, Alyssa Dann, Adam Davis, Bayek Davis, Adam Davison, Victoria Delapaz, Richard Delbridge, Elton Deleon, Samantha Diaz, Darla Diaz, Patricia Diazatriano, Courtney Dickenson, Caitlyn Dimick, Robert Dodge, Sebastien Donaldson, Brianna Douglass, Nicole Downey, Kevin Drew, Destiney Duff, Brianna Earring, Taylor Eaton, Benjamin Espinoza, Alex Estrada, Richard Evans, Kristin Ferguson, Sheri Firosz, Renee Fletcher, Savannah Flores, Eva Flores, Lizbeth Flores, Heather Frydendall, Allyson Fulk, Slate Fuller, William Gardner, Melina Gartiez, Cheri Gibbons, Anne Gissel, Jacob Goddard, Heather Gonzales, Liliana Gonzalez, Juan Gonzalez, Gabriel Gonzalezgarcia, Stephani Graves, Laquetha Grier, Michelle Griesel, James Gruetter, Kelsey Gurr, Karissa Gurr, Hanna Hackney, Joshua Hall, Lilliana Haney, Ashley Hansen, Shayla Harmon, Jennifer Hayes, Kyra Heath, Carly Heck, Scoti Heese, Charlotte Henness, Mikaeyla Hernandez, Leticia Herrera, Gabriel Herring, Corinda Hicks, Hannah Hillstead, Hailey Hinkle, Amanda Hoehne, Breeyanna Hooper, Jose Huante, Mariana Huerta, Jonas Hulslander, David Humphries, Tiffany Hyzer, Katrina Iles, Jessica Ingersoll, Michelle Ingram, Savannah Isbel, Brianna Iverson, Fatima Jamil, Ashlee Jenkins, Garrett Jensen, Leon Jiang, Emilio Jimenez, Sarah Johnsen, Josiah Johnson, Courtney Jones, Katy Jones, Bransen Jorgensen, Estefani Juarez, Jessica Justus, Reece Kalkoske, Robert Kester, Katrina Kingk, Britney Kingston, Aundrea Kojis, Johnmark, Kokowsky, Christina Kramer, Bryson Kufeld, Brandy Kufeld, Michael Kunz, Marsha Laca, Cody Lacy, Juliana Laeupple, Christopher Langer, Malia Latham, Shaylee Lattin, Frederick Lee, Bailey Lesher, Norma Lesher, Peyton Leuck, Jessica Lievanos, Vanessa Lira, Zaley Lister, Erik Llamas, Taylor Lockhart, Georgina Loera, Ethan Loncar, Pedro Lopez, Jasmine Lopez, Brock Lopez, Sarah Lore, Joshua Luck, Brayden Lynn, Kelly Lyon, Lacey Lyons, Grace Macgregor, Hugo Maciasrodriguez, Pamela Macklin, Lizeth Magana, Christine Malone, Karliana Maloy, Shane Marchwick, Gianna Marquez, Madison Martin, Kendall Martin, Carlos Mata, Cory Mccullough, Deborah Mcdonald, Kadance Mcmahon, Curtis Mcmillian, Aimee Mcphie, Maddison Mead, Jacob Means, Jessica Means, Noelle Medina, Christine Mehring, Gideon Merritt, Nathan Mersino, Zachary Miller, Allyson Miller, Mary Millican, Zachary Montgomery, Daniel Moore, Mikaela Morrison, Alexander Morrissey, Alize Moss, Libby Moss, Liam Mossey, Amelia Moye, Macy Munroe, Evandy Murphy, Julia Neff, Alexis Niel, Lindy Norcutt, Philycia Oliver, Bradley Oros, Jaceton Otteson, Angela Pauley, Janae Pentilla, Cristian Perez, Karla Perez, Anthony Persico, Alyssa Pete, Tyler Petersen, Torria Petrie, Madison Pittman, Heather Planck, Amelie Pontbriand, Robert Pope, Annika Post, Sofia Poulis, Lilia Prado, Regan Prunty, Jocelyn Quintero, Amanda Quintero, Jennalee Rabieson, Kaycee Ragland, Vanesa Ramirez, Faith Ramsey, Daniel Reitz, Megan Renfroe, Toryn Reynolds, Bailey Reynolds, Robert Rives, Melissa Roach, Seth Robinson, Brian Rodriguez, Amber Rogers, Dillon Rogers, Ana Roqueluna, Emma Rosario, Kayli Roth, Angelica Ruiz, Anali Salazar, Edward Sanchez, Caitlin Santiago, Jennifer Sattelberg, Jennifer Saxton, Joseph Sciallo, Steven Secor, Angelica Serna, Paige Sharber, Christian Sheen, Gina Sherwood, Sage Sigler, Jessica Silva, Gena Sirkel, George Skivington, James Smith, Nadia Smith, Shanae Smith, Samantha Solis, Nicole Southern, Michael Spears, Zachary Stamp, Shaylie Steensen, Gage Steilman, Amanda Stephen, Alyse Stern, Christian Steventon, Bryce Stubbs, Summer Sutter, Melissa Sweeney, Delaine Swenson, Brandon Swordsk, Jeaninerenee Taddeo, Kaylee Talamantes, Terah Tamburelli, Lily Tehuiotoa, Jill Temoke, Alex Tewell, Eric Thacker, Tiffini Thompson, Brandi Thompson, Garrett Todd, Alexa Toomer, Jordan Torres, Avamarie Troller, Jaden Trouten, Leslie Trujillo, Scott Vanbrunt, Matthew Vantassell, Kimberly Vargas, Jaidenamor Villaabrille, Tucker Villar, Nafanua Vinson, Lisa Vojtkokeller, Elizabeth Walker, Libbie Walker, Melody Walthers, Delaynee Walz, Luke Wanner, Katie Ward, Garrett Ward, Iona Watson, Lacey Wellington, Elena White, Taylor Whitney, Chyanne Wilber, Cory Williams, Sydney Withers, David Woffinden, Zachary Woster, Eric Xie, Carrillo Yasmine, Travis Yates, Levi Yaunick, Sein Yoacham, Mikayla Young, Jessicca Zimmerle, David Zimmerman.

Congratulations to all and the great success of your hard work.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0